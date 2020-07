Džordanove patike postavljaju novi rekord

"Zvezda" aukcije je par "Air Jordan 1 High", koji je nekadašnji igrač Čikago Bulsa nosilo tokom egzibicione utakmice 1985. godine u Italiji kad je zakucao loptu tako snažno da se razbila staklena tabla koša, a komad stakla još je u đonu leve patike.

"To je bio trenutak za pamćenje u istoriji sporta", rekla je Kejtlin Donovan iz aukcijske kuće "Christie's", koja organizuje prodaju. Prema procenama, te patike koje imaju i Džordanov potpis, mogle bi se prodaju za 650.000 do 850.000 dolara.

Dosadašnji rekord za sportsku obuću drži par patika "Air Jordan", koji je u maju prodat za 560.000 dolara.

Par "Air Jordan 7 Olympic", koje je Džoradan nosio u finalu Olimpijskih igara u Barseloni 1992. godine protiv Hrvatske, kada je američki "drim tim" došao do zlata, prema očekivanjima aukcijske kuće, trebalo bi da dostigne cenu od 50.000 do 70.000 dolara.

