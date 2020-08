BOGDANOVIĆ POSTAVIO REKORD KARIJERE - Zgazio Nju Orleans trojkama i na najbolji način odgovorio kritičarima (VIDEO)

Rekord karijere našeg asa.

Nije postojao bolji način da Bogdan Bogdanović odgovori na lavinu kritika koja ga je stigla nakon što je protiv Dalas Maveriksa imao košmarno veče šutirajući tek 1 od 15. Ipak, koliko brzo su se stvari okrenule! Sakramento Kingsi su uništili Nju Orleans Pelikanse sa 140:125 i tako stigli do prvog trijumfa u Orlandu!

Bogdanović je već u prvoj deonici pokazao da je posebno naštimovan za ovaj susret. Za 12 minuta na parketu je sasuo 19 poena (!), postigao pet trojki iz šest pokušaja (jedan pokušaj bio sa polovine terena).

🏀 FINAL SCORE THREAD 🏀



Bogdan Bogdanovic goes off for a career-high 35 PTS, pushing the @SacramentoKings past NOP! #WholeNewGame



De'Aaron Fox: 30 PTS, 10 AST

Zion Williamson: 24 PTS, 10-12 FGM pic.twitter.com/67fus5W72N — NBA (@NBA) 06. август 2020.

Prosto u Sakramentu su tada znali - samo dodajte loptu Bogdanu, a on će spakovati u koš!

Već sredinom treće deonice je uspeo da obori rekord karijere koji je do ovog meča glasio 31 poen, a do kraja je samo dobrano podebljao taj učinak. Na momente je odbrana Nju Orleans Pelikansa bila potpuno fokusirana na našeg asa, kog su često udvajali.

Na kraju se Bogdan zaustavio na 35 poena (šut iz igre: 13/20, za tri: 6/9 ), tri skoka i tri asistencije za 37 minuta i 29 sekundi provedenih na parketu.

Kakav je utisak Bogdanović ostavljao svojim potezima? Pa, najbolje je da pogledate reakciju legendarnog Daga Kristija koji danas komentariše mečeve Kingsa:

What a first quarter for Bogdan Bogdanović



19 PTS (7-8 shooting)

5 THREES



Kings scored 49 points in the first 😳 pic.twitter.com/kD85r4hIWD — Bleacher Report NBA (@BR_NBA) 06. август 2020.

Od prve deonice je Sakramento kontrolisao meč i imao oko 10 poena prednosti, a sredinom treće deonice je bilo jasno da su se "pelikani" predali. To su samo lagano uvećavali, a u tome je bio važan i doprinos Nemanje Bjelice koji je meč završio sa 11 poena, pet skokova i tri asistencija.

Uz Bogdana je najraspoloženiji bio Dearon Foks koji je postigao 30 poena, uz 10 asistencija i tri skoka, što je zaokružilo impresivnu partiju spoljne linije Sakramenta.

Ipak, stara narodna poslovica "dok jednom ne smrkne drugom ne svane" se i ovog puta obistinila. Ovog puta je Badi Hild imao katastrofalno izdanje sa tek tri poena i očajnim šutem iz igre (1/5).

U Nju Orleansu je najbolje odigrala prva zvezda Zion Vilijamson koji je nanizao 24 poena, a do četvrte četvrtine je bio bez promašaja iz igre (na kraju 10/12). Pratili su ga Brendon Ingram sa 24 i Džru Holidej sa 17 poena.