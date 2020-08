Obradović objasnio zašto je doveo trojicu igrača iz Železnika: Mnogo je razloga zbog kojih treba da im posvetimo veliku pažnju!

Saša Obradović, trener košarkaša Crvene zvezde, govorio je o najnovijim pojačanjima svoje ekipe.

Zvezda je bila aktivna na tržištu tokom leta, pre svega zbog velikog odlaska igrača.

U klub su došli Kori Volden, Lengston Hol, Džordan Lojd, Marko Simonović i Lendri Noko, kao i trojica igrača iz FMP Železnika.

''Gde su naši igrači, da li će da igraju, koliko će da igraju, da li će imati pravo da greše. To su pitanja koja očekujem da mi se najviše postavljaju tokom sezone. Prvo i osnovno, Crvena zvezda mora da pobeđuje. To je ono što svi treba da znaju. A, to znači da moramo uvek da nađemo načina kako da pobeđujemo. Ali isto tako, moramo da nađemo načina kako ćemo ekipu, ali i sve igrače, da dižemo na viši nivo", izjavio je Obradović za "Sportski žurnal" i dodao:

"Jedan od tih načina (za podizanje na viši nivo) je kada neko ima neograničeno pravo na grešku, a drugi, teži, uslovljava veliki klub, traži od igrača da bude maksimalno produktivan u kratkom vremenskom periodu. I da pri tome doprinosiš ekipi. Dosta je slučajeva da i neki igrači koji imaju značajniji status u manjim sredinama ne mogu da se snađu u velikim klubovima. Tako da je ovo za sve mlade igrače jedna vrsta testa. Ako sve bude kako želimo, svi ćemo profitirati, uključujući i reprezentaciju Srbije".

Prvi igrač koji se iz FMP vratio na Mali Kalemegdan je Aleksa Radanov.

"Može da pokriva pozicije od 'jedan' do 'četiri'. Tako planiram i da ga koristim, a lično volim takvu vrstu igrača. Ali Radanov, kao i svi, treba da znaju da napad nije jedino merilo. Učinak se ne vidi samo kroz statistiku, već je ključno da svako doprinese uspehu cele priče".

Prvi put će Zvezdin dres nositi 211 centimetara visoki Duop Rit.

"Njegova polivalentnost mu daje kvalitet više, a to je u skladu sa zahtevima moderne četvorke. To što Rita čini boljim u odnosu na druge jeste ta pretnja koju stvara njegov šut koji je do sada bio konstantan. Ali, tek treba da vidimo kako će to izgledati na evroligaškom nivou. On je takođe jedna vesta eksperimenta i tek treba da opravda naša očekivanja… Koristiću ga u tandemu sa Nokom, lično volim da igram sa dve četvorke, pa ćemo videti. Baš bih voleo da vidim kako će recimo funkcionisati Davidovac i Rit u tandem".

Na kraju se vratio i nekadašnji kapiten mlade selekcije Srbije i član omladinskog pogona crveno-belih, Aleksa Uskoković.

"Radi se o jednom vrlo vaspitanom momku. Osvajanjem evropskog zlata sa juniorima napravio je iskorak, a onda je svoj talenat nastavio da nadograđuje kroz FMP. Sigurno da ću mu pomoći na sve načine kako bi nastavio svoj napredak. Ne samo kroz utakmice, već kroz timske i individualne treninge. Mnogo je razloga zbog kojih treba da razmišljamo o tom momku i da mu posvetimo veliku pažnju".