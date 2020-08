Kokoškov odradio prvi trening sa košarkašima Fenerbahčea

Košarkaši turskog tima juče su zvanično počeli pripreme za novu sezonu, a selektor košarkaške reprezentacije Srbije nešto kasnije u toku jučerašnjeg dana došao je u Istanbul.

Igor Kokoskov arrived in Istanbul to take over Fenerbahce.



"My main wish is for this health situation to get better so that we can focus on basketball"https://t.co/mhpMVWuJKk