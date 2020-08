CRVENA ZVEZDA TRAŽI ISTRAGU SMRTI ODŽA: Košarkaš nije imao dozvolu da trenira, a pre mesec dana PRELEŽAO JE KORONU!

Policiji i tužilaštvu dostavljene važne informacije.

Košarkaški klub Crvena zvezda zatražio je hitno otvaranje istrage od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije i Tužilastva povodom tragične smrti Majkla Odža.

Majkl Odžo preminuo je u petak od posledica srčanog udara u 27. godini, i to na individualnom treningu.

Ovaj 216 cm visoki centar, koji se, prema rečima njegovog dosadašnjeg kluba, u više nego prijateljskom odnosu rastao pre dva meseca sa KK Crvena zvezda, pre samo mesec dana - preležao je infekciju novim, SARS-CoV-2 tipom korona virusa.

Crveno-beli imaju informacije da Odžo kao teški rekonvalescent koji je preležao Covid-19 tokom jula, nije imao saglasnost nadležne zdravstvene ustanove da se vrati treninzima.

Zvezda je, prema saznanjima beogradskih medija, tim povodom spremna da dostavi sve informacije nadležnim organima do kojih je došla, kako bi se rasvetlile sve okolnosti koje su dovele do toga da je profesionalni sportista koji nije imao dozvolu da trenira - to činio u neadekvatnim uslovima od 3. avgusta 2020, u dvorani u kojoj je nažalost i preminuo 7. avgusta.

Crveno-beli inače ističu da je Odžo poslednje lekarske kontrole na kojima je bio negativan na Covid-19 obavio tek petog dana avgusta, dva dana pre tragične smrti – kada, po njihovim saznanjima, nije dobio dozvolu za trening.

Obdukcija dokorašnjeg centra crveno-belih biće obavljena u ponedeljak, 10. avgusta.

Majkl Odžo je rođen 5. januara 1993. u Nigeriji, u Lagosu, a posle nastupa za američki univerzitet Florida Stejt stigao je u Evropu kao 24-godišnjak. Igrao je od 2017. za FMP, a naredne sezone stigao u Crvenu zvezdu s kojom je najpre osvojio ABA Superkup, a sledeće sezone, prošlog leta - 2019, postao je ABA i šampion Srbije. U Evroligi je minule sezone odigrao 22 meča, tri kao starter i prosečno ostvarivao 4,1 poen i tri skoka za oko 11 minuta ukazane šanse po utakmici.