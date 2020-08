ČOVIĆ IZNEO NOVE DETALJE O SMRTI KOŠARKAŠA: Neko pokupava da zataška u kojoj je hali ODŽO PREMINUO! Znamo dosta o tome ko je UČESTVOVAO U OVOME

Prvi čovek Crvene zvezde Nebojša Čović govorio je u „Novom jutru“ Televizije Pink o detaljima smrti bivšeg košarkaša Zvezde Majkla Odža. Podsećamo, njemu je tokom individualnog treninga u petak pozlilo, a ubrzo je i preminuo.

- Da se razumemo, Odžou je 30. juna istekao ugovor sa Crvenom zvezdom. Dok je igrao, imao je kompletan medicinski servis sa genezom i to od FMP-a 2017. naovamo. Kada imate odnos sa profesionalnim igračem morate voditi računa o svim njegovim zdravstvenim karikama. Ono do čega smo mi došli jeste da je Odžo 5. avgusta imao poslednji pregled u bolnici. Prošao je koronu, ali za koronu nije dovoljno samo da ste negativni, jer ona izaziva druge razne nuspojave. Moralo je da se vodi računa o čoveku i njegovom opterećenju. Njemu je po izlasku iz bolnice bila savetovana slaba fizička aktivnost, a to znači da čim osetiš umor, moraš da staneš, maltene samo šetnja. On je imao izrazito jak udar korone sa zapaljenjem pluća, čas na levoj, čas na desnoj strani - rekao je Čović za „Novo jutro“.

Prvi čovek crveno-belih je rekao da postoje pokušaji da se zataška u kojoj hali je smrt nastupila.

- To me pogađa, pa onda vidim izraz "anonimni prisutni". Zašto bi u ovom slučaju bilo šta bilo anonimno? Crvena zvezda je sa Odžom imala izuzetnu saradnju. Mi ćemo kao moralni ljudi uraditi ovaj deo posla, ali ćemo zahtevati da se dođe do potpune istine kako se dogodilo. Mnogo toga mi već znamo ko je učestvovao u tome. Odžo je od marta kao igrač Zvezde permanentno vrbovan. Mislim da je u okviru tih vrbovanja napravljeno ubrzanje koje je uticalo na ovo što se dogodilo. Ja time ne želim da kažem da je bilo ko želeo da se ovo desi, ali ovo je velika nesreća i nemojte da bilo šta krijemo. Čim nešto krijemo, postajemo saučesnici. Čim nešto krijemo, znači da nam savest nije mirna. Gledam malo i pratim u pojedinim medijima, te "anoniman ovaj". Kada smo to čuli, tri sata smo jurili salu pošto nam je rečeno da je u "Pioniru" u teretani, pa smo onda isproveravali. Zašto bi se to krilo ako stvarno niko nije želeo da dođe do ovoga? Naravno, ja stvarno verujem da nije niko želeo - kaže Čović.