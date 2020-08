Novi rekord za Džordanove patike - 615.000 dolara

Par "Air Jordan 1 High", u čijem se đonu leve patike i dalje nalazi komad stakla, nadmašio je prethodni rekord postavljen u maju, kada su patike najboljeg košarkaša svih vremena, koje je nosio u ruki sezoni u Čikagu, prodate za 560.000 dolara.

The sneakers that Michael Jordan was wearing when he shattered a backboard in Italy have sold for a record $615,000



