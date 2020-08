DONČIĆEVA REAKCIJA NA ISKLJUČENJE PORZINGISA: Znao sam da mi čuva leđa, on je to uradio za mene (VIDEO)

Utakmicu plej-ofa NBA lige između Dalasa i L.A. Klipersa obeležila je pobeda ekipe iz Los Anđelesa, fantastični učinak Luke Dončića u porazu Maveriksa i tuča zbog koje je izsključen Kristaps Porzingis.

Do sukoba na terenu je došlo, tokom treće četvrtine, kada je igrač Klipersa Markus Morison obgrlio s leđa Dončića, a ovaj se otrgao iz njegovih “klješta”. Porzingis je prvi pritrčao da zaštiti saigrača, a na kraju je i on bio odgurnut od strane Morisona. Bila je to druga tehnička za Kristapasa i automatsko isključenje.

Luka Dončić je pokazao koliko ceni zajedništvo i reakciju njegovog saigrača.

- Znao sam da mi Kristaps "čuva leđa". On je to uradio za mene, to je uradio za svog saigrača i ja to vrlo cenim. Mislim da nije bilo fer izbacivati ga iz igre, posebno u plej-ofu. Bilo je teško igrati bez njega – rekao je Luka Dončič posle utakmice.



