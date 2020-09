"DAN PRED SMRT JEDVA SE PEO UZ STEPENICE" Potresna ispovest devojke Majkla Odža, Svetlana otkrila nove detalje smrti košarkaša

Telo tragično nastradalog košarkaša i dalje se nalazi u Beogradu, a diplomatskom notom Nigerija je zatražila aktivno učešće u rasvetljavanju ovog slučaja. Porodica je takođe ovlastila advokatsku kancelariju da zastupa njihove interese u Republici Srbiji.

Jedna od figura koje su aktivno u prvim danima nakon iznenadne smrti Majkla Odža privukle veliku pažnju javnosti i koja je provodila mnogo vremena sa nigerijskim košarkaškem je i njegova devojka Svetlana Srećkov, s kojom je živeo zajedno poslednjih 10 meseci svog života.

U ekskluzivnom intervjuu za “Blic”, Svetlana govori o svom odnosu sa Odžom i poslednjim danima.

- Početkom jula se žalio da ga boli grlo, izgubio je čulo mirisa. Naravno da je odmah otišao kod lekara i rekli su mu da miruje 14 dana u karantinu. Žalio se da ga bole pluća. Uradio je sve testove u „Bel Medicu“, plućni krilo mu je bilo zamagljeno. Radio je terapije, znam da je išao svaki dan u sedam uveče da primi lekove, posle sedam dana su mu rekli da nema napretka i da je upala zahvatila i drugo plućno krilo. Morao je da ide na CT sken, pošto je bio preveliki čovek i nije mogla slika na rendgenu čisto da pokaže njegova pluća. Našli su mu nešto veličine graška, nešto na plućima, zaključili su da ima manjak cinka i vitamina. Posle nedelju dana uzimanja lekova, uradio je ponovo kontrole i zaključili su da nema više upalu pluća.

Svetlana ipak smatra da Majkl prenaglio u pokušajima da se vrati u formu.

- U poslednjoj nedelji je ustajao u 6, trčao je od 7 do 8 časova u ponedeljak i utorak, u sredu nije jer je padala kiša, svaki dan. Lepo sam mu rekla da sačeka da se smiri, ne, hteo je da se spremi za sezonu jer je stalno ponavljao da prošlu nije igrao kako treba... Videla sam u četvrtak, kada se vratio sa treninga iz Partizana, dan pre smrti na licu da mu nije uopšte dobro. Jedva je uspeo da se popne uz stepenice i odmah je legao u krevet.

Visoki Nigerijac je bio interesantan mnogim klubovima. Svetlana je, prema sopstvenim rečima, iako se ne razume u košarku, bila svedok svih tih razgovora jer je Majkl Odžo imao poverenja u nju.

- Počeo je sa Partizanom da trenira u ponedeljak, 3. avgusta, nije mi bilo jasno zašto, i kako su mogli da ga puste da trenira sa takvim lekarskim nalazima koje su sigurno videli. Oni su mu ponudili... dali mesto gde da trenira, jer su imali tu salu na stadionu. Ne znam ko je bio taj prijatelj sa kojim se dogovarao, mogla bih da kažem ako budem imala pristup telefonu jer mogu da prepoznam broj, slušala sam preko spikerfona pričali su na engleskom i to vrlo često u tim danima. To je bio neki agent koji je hteo da ga odvuče od Toda, njegovog menadžera, on mu je obećavao taj klub, ne znam koliko timova je spominjao, jedino što znam da mu je stalno pričao:

- Obezbediću ti mesto u klubu, jer Tod to ne može da ti obezbedi.

Svetlana kaže da dokazi o tome postoje i da se nalaze u telefonima Majkla Odža:

- Taj čovek je zvao 700 puta dnevno, obećavao je kule i gradove, pričali su na engleskom, ako dođemo do telefona, tu je ključ svega....

U javnosti se povela vrlo oštra polemika između Crvene zvezde i Partizana oko navodne zainteresovanosti crno-belih za visokog Nigerijca. Svetlana po prvi put javno govori i o toj epizodi.

- Zadnje što mi je rekao da treba da ga zove Ostoja Mijailović i još jedan igrač bi bio sa njim, i da bi želeo da budem tu kada ga budu zvali.

To mi je rekao u sredu u 10 sati (5. 8. 2020), izašli smo na večeru, ja sam taman došla sa smene. Partizan ga jeste tri puta zvao, zvali su njegovog menadžera Toda da pređe prvo, ali se nećkao... Kada je pričao bila sam tu, voleo je da sam tu, iako se u košarku ne razumem mnogo.

Svetlana otkriva i nove detalje:

- Prvi put su ga zvali pre vanrednog stanja zbog korone, drugi put kasnije kada je Volden prešao u Zvezdu, treći put par dana pre smrti, stvarno ne znam ko je to radio u ime Partizana, ali znam šta sam čula.

Odžo je prema rečima Svetlane imao velike dileme u tim danima:

- Išao je da trenira, iskreno je očekivao da će ga Zvezda pozvati da se vrati. Rekao mi je da se pokajao što je odbio Zvezdinu ponudu pre korone, i da Crvena zvezda neće zvati dva puta, i da ne zna koliko mu je pametno da ide u Partizan. Čak mu je i Budućnost dala ponudu tamo negde krajem maja, i mislio je da je možda bolje da ode kod njih, ali nije bio zadovoljan novcem. Neki tim iz Turske, oni su ga zvali danonoćno, Tel Aviv, i Trinkijeri je hteo da ga odvede u Bajern, ali su potpisali drugog centra. Da je Trinkijeri ostao u Partizanu, on bi prešao u Partizan kod njega. Čak se sećam da mu Partizan nije rekao cenu, već su rekli kada su ga zvali: "Koliko Zvezda plaća, mi ćemo ti dati duplo više". To je bio taj prvi kontakt kada su razgovarali u tom prelaznom periodu pre vanrednog stanja.

Svetlani se nije ostvarila želja da po poslednji put vidi Majkla jer niko osim ovlašćenih organa nema pristup telu Nigerijca, niti stanu u kojem su zajedno živeli:

- Ovo što sam ispričala je moja želja da javnost sazna šta se dešavalo sa Majklom. Ja želim da znam kako je umro! Naslušala sam se svakakvih komentara u ovih skoro mesec dana i pozitivnih i negativnih na moj račun, ali me to ne interesuje! Nema ovo veze sa klubovima, košarkom, niti mene to interesuje. Govorili su tih poslednjih dana da treba da se vrati što brže, da se spremi. Da li su ga slušali, da li su pregledali papire od lekara, da li su videli da je završio terapiju dva dana pre toga, da ne može košarkaški tempo da izdrži, da ne može. Ne razumem, ja sam pakovala te papire od lekara. Želim da svi znaju šta se dešavalo jer nije moralo ovako da se završi, on jeste bio tvrdoglav, ali je platio najveću cenu!

Dokumentacija: Samo šetnja

Prema rečima Lane, kako je Majkl zvao svoju devojku, on se ceo jul borio sa koronom, ali je uredno skupljao svu dokumentaciju oko svog lečenja:

- Svi papiri su u stanu kod njega, gde je držao papirologiju, ali znam da ih je nosio sa sobom u rancu tokom nedelje u kojoj je počeo sa treninzima u sali na stadionu Partizana, jer sam ih ja pakovala. Pet papira lekarskih nalaza i dva PCR testa, prvi kada je bio pozitivan, i onaj drugi od 21. jula kada je rezultat pokazao da je negativan. Sve sam to videla svojim očima, kao i preporuku lekara da treba da miruje, odnosno da ima minimalnu fizičku aktivnost, a to je šetnja.