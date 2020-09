SJAJNI JOKIĆ JE URADIO SVE ZA POBEDU DENVERA, ALI... Neviđeni spekatkal spskog mahera! (VIDEO)

Zahvaljujući sjajnom Nikoli Jokiću, koji je sam napravio preokret i sa 13 uzastopnih poena doneo prednost od 103:102 pred poslednji napad, preostalo je još "samo" da Denver odbrani ubacivanje Lejkersa nanešto više od dve sekunde do kraja...

Došlo je do greške u komunikaciji Plamlija i Granta, Dejvis je izašao na šut za tri, krenuo je na njega Jokić i uspeo da mu koliko-toliko oteža šut, ali je sjajni centar Lejkersa pogodio za pobedu.

ANTHONY DAVIS AT THE BUZZEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEER LAKERS WIIIIIIIIIIIIIIIN !!!!! 😱😱😱😱😱😱 pic.twitter.com/G76uGsU4y6 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) 21. септембар 2020.

Imaće za čim da žale igrači Nagetsa, pošto su stigli vođstvo Lejkersa zahvaljujući boljoj odbrani, ali i sjajnom Jokiću koji je pogodio preko Dejvisa za 103:102 na 20 sekundi do kraja. Bio je to njegov 30. poen na meču, a ispostavilo se da je i to nedovoljno!

Bio je briljantan za 39 minuta na parketu, pošto je imao još devet asistencija i šest skokova, ali i čak četiri ukradene lopte, potvrdivši da je "prva violina" svog tima.

Pratio ga je Džamal Marej sa 25 poena i šest skokova, dok su podršku imali samo još u Majklu Porteru Džunioru sa 15 poena. Niko više od igrača Denvera nije bio dvocifren, pa se u manjku raspoloženih igrača može tražiti razlog poraza.

U sastavu Lejkersa pored "meč vinera" Dejvisa sa 31 poenm i devet skokova, očekivano najbolji bio je Lebron Džejms sa 26 poena i 11 skokova. Po 11 su dodali Dani Grin i KCP.

Denver je do sada najbolji bio kada je pod pritiskom, a videćemo već u noći između utorka na sredu imaju li snage za odgovor da naprave dramu u ovoj seriji, pošto bi čak i oni teško uspeli da se vrate posle rezultata 3:0.