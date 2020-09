DENVER UZVRATIO: Jokić sa svojim timom odneo pobedu nad Lejkersima i smanjio razliku (VIDEO)

Nagetsi su kontrolisali utakmcu u većem njenom delu. Početkom poslednje četvrtine imali su i 20 poena viška, ali su onda potpuno stali, što su igrači iz Los Anđelesa iskoristili i za tri minuta serijom 18:2 vratili neizvesnost u utakmici.

This man is just absurd. pic.twitter.com/AgD20jV1OP

Ipak, u samom finišu Marej je sa dve trojke odbranio svoj tim i odveo ga do prve pobede u finalnoj seriji.

Nikola Jokić nije bio u glavnoj ulozi u finišu, ali je nosio igru svog tima u prve tri četvrtine i meč završio sa novim dabl-dablom sa 22 poena (9/14), 10 skokova i 5 asistencija uz po ukradenu loptu i blokadu.

What other big is playmaking like this? pic.twitter.com/tyvwYdfxdC