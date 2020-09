Mrežama kruži slika mladića koji prosi, a kada se otkrilo o kome je reč SVI SU SE ŠOKIRALI

Na Tviteru je osvanula fotografija muškarca koji prosi na ulici. Kada su je bolje pogledali i shvatili ko je na slici, mnogi su šokirani njegovom životnom pričom, ostali bez komentara.

Na fotografiji je bivši NBA košarkaš Delont Vest (36) koji je uslikan kako prosi na ulici u Dalasu. Rastužila je mnoge slika sportiste koji je ne tako dvano igrao za poznate klubove Boston, Dalas i Klivlend i bio saigrač Džejmsu Lebonu.

Vest koji danas živi kao beskućnik, boluje od bipolarnog poremećaja, a nakon završetka karijere, odao se porocima i potrošio novac koji je zaradio baveći se košarkom, piše "TMZ".

Pre nekoliko meseci je snimljen u uličnoj tuči, a kada ga je jedan očevidac događaja pitao da li je on bivša NBA zvezda, odgovorio je: "To više nije moj život".

