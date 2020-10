NBA LIGA TEK JE ZAVRŠENA, A VEĆ JE ISPLIVAO SKANDAL - Poznati košarkaš OPTUŽEN za silovanje i snimanje odnosa!

Neimenovana žena je tužbu podnela još prošlog meseca, javljaju američki mediji, i traži pola miliona dolara odštete zbog onoga što su Ferguson i njegov brat navodno učinili, piše Telegraf.rs.

Naime, ona tvrdi da je igrač Oklahome tražio od nje da spava s njim i njegovim bratom u trojci, ali da je ona to odbijala. Međutim, kada su jednom ona i Terans vodili ljubav, u sobu je ušao njegov brat.

An Oklahoma City woman is suing Terrance Ferguson, alleging that he and his brother raped her in September 2018, per https://t.co/L5pp8rxaVr pic.twitter.com/YnIefzQUGV