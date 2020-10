DRUGI DEBAKL U EVROKUPU! Ubedljiv poraz Partizana od Uniksa u Kazanju

Uniks je pokazao da je i te kako ranjiv tim, ali je uspeo da odbije sve napade Partizana i na kraju furioznom trećom deonicom (30:21) konačno slomi otpor Parnog valjka sa 93:70.

Ova deonica bila je potpuna suprotnost prvog poluvremena koji su obeležili faulovi, jake odbrane i tek po koji atraktivan potez.

Među njima su se izdvojili "alej-up" Kodija Milera Mekintajera i Erika Mike, te duga trojka Radeta Zagorca.

Amerikanci u dresu ruskog tima su večeras zaradili platu do poslednjeg centa! Pogađali su ponekad i u serijama, kao što je to učinio Holand koji vezuje sedam poena koji su napravili prevagu i omogućili ruskom timu da dođe do daha.

Pucala je odbrana Partizana najviše pod košem, pa je povremena zona uspevala da zakrpi te probleme. Ipak, problem sa organizacijom i realizacijom napada je sada bila presudna da meč ode na stranu Uniksa...

U sledećem kolu Partizan igra sa Bašakšehirom. Ovo je samo produžilo krizu Partizana koji u ABA ligi ima dva poraza, dok u Evrokupu ima jedan trijumf uz dva poraza.