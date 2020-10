Crvena zvezda ne dobija 20:0: Evroliga donela odluku, crveno-beli će ipak putovati u Francusku!

Sve utakmice koje su bile odlagane u Evroligi i Evrokupu, a do sada nisu bile registrovane rezultatom 20:0 biće odigrane!

Ovo je izuzetno važna vest za Crvenu zvezdu, koja prošle sedmice nije otputovala u Francusku na meč 4. kola Evrolige protiv Asvela.

Francuskom predstavniku je su bili odloženi mečevi 3. i 4. kola Evrolige protiv Panatinaikosa i Zvezde, a umesto da budu registrovani 0-20 za gostujuće timove iz Grčke i Srbije, sada je doneta ova odluka.

Razlog za to je što je Evroliga u međuvremena donela odluku o promeni pravila po pitanju automatskog registrovanja pobednika, kako bi sprečila da veliki broj mečeva ove sezone i ne bude odigran.

Ovo znači da će Zvezda gostovati Asvelu u meču 4. kola Evrolige, samo još uvek nije poznato kada.

Najnovija odluka Evrolige odnosi se na četiri meča Evrolige i tri meča Evrokupa.

Pored Asvelovih mečeva sa PAO i Zvezdom, Zenitova gostovanja u Španiji će se takođe odigrati u nekom narednom periodu - protiv Baskonije u 3. i Valensije u 4. kolu.

OFFICIAL:



EuroLeague:

-ASVEL - Panathinaikos (Round 3)

- ASVEL - Crvena Zvezda (Round 4)

-Baskonia - Zenit (Round 3)

-Valencia - Zenit (Round 4)



EuroCup:

- Cedevita - Bursaspor (Round 2)

-Reyer-Bourg (Round 3)

- Bourg – UNICS (Round 4)



will be re-scheduled