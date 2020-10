PREOKRET CRVENO-BELIH U PIRONIRU: Crvena zvezda posle produžetka pobedila CSKA

Košarkaši Crvene Zvezde pobedili su večeras u Beogradu nakon produžetka moskovski CSKA 86:84 (18:20, 17:23, 11:8, 27:22, 13:11), u petom kolu Evrolige.

Zvezdu je do pobede predvodio Džordan Lojd sa 31 poenom i šest skokova. Tori Volden je postigao 12, Marko Jagodić-Kuridža 11, a Emanuel Teri 10 poena.

U ekipi CSKA najefikasniji je bio Danijel Heket sa 29 poena, pogodivši šest trojki iz osam pokušaja. Njega je pratio Vil Klajburn sa 18 poena.

CSKA je meč počeo bez Majka Džejmsa u petorci. U prvoj deonici se igralo u serijama, CSKA je u nekoliko navrata stizao do četiri poena prednosti ali je Zvezda uspevala da vrati rezultat u egal. Posle ofanzivnog skoka Tejlor Ročesti je pogodio za kraj prve četvrtine, na koje je Zvezda otišla sa minusom od dva poena 18:20.

Drugi period je počeo u istom ritmu, bez velike energije u igri obe ekipe. Zvezda je stala u napadu i preko dva i po minuta nije postigla koš, što je iskoristio CSKA i posle trojke Klajburna stigao do maksimalnih plus sedam 24:31, na polovini druge deonice. Posle tajmauta Obradovića, Zvezda je vezala četiri poena, ali je CSKA odgovorio trojkom Haketa.

Džordan Lojd je uspevao da održi Zvezdu u igri i ne dozvoli da CSKA stekne prednost veću od sedam poena.U poslednjem minutu Fojtman postiže pet vezanih poena, i odvodi CSKA na pauzu sa maksimalnih plus osam 35:43.

Drugo poluvreme CSKA otvara serijom 6:0, i lako odlazi na velikih plus 14. Skoro četiri minuta je bilo potrebno Zvezdi da stigne do prvih poena u trećoj deonici. Zvezda uspeva da se trgne i trojkom Voldena veže pet pogodaka i spusti razliku ispod deset poena.

Zvezda nastavlja sa dobrom igrom i u osmom minutu, košem Terija stiže na minus od pet poena. Do kraja treće četvrtine obe ekipe su se mučile u napadu i u poslednju deonicu se ušlo sa rezultatom 46:51.

U četvrtoj deonici Zvezda nastavlja sa odličnom igrom, i trojkom Hola dolazi na minus od tri poena i vraća meč u egal. Na sedam minuta do kraja trojkom Rita Zvezda stiže do izjednačenja. CSKA je odgovorio sa pet vezanih poena i naterao Obradovića da zatraži tajmaut.

Do minut pre kraja igralo se koš za koš, kada Davidovac vezuje pet poena i donosi prednost Zvezdi. Posle tajmauta Hiket pogadja trojku i vraća prednost moskovskoj ekipi. Lojd sa linije slobodnih bacanja donosi izjednačenje na 36 sekundi do kraja. Džejm se promašio trojku i ostavio Zvezdi 15 sekundi za napad, koji ona nije dobro organizovala, Lojd je promašio šut za tri poena i meč je otišao u produžetak 73:73.

Zvezda je u produžetak ušla sa dva vezana alej apa Terija i trojkom Lojda, napravila seriju od 7:0 i stigla do pet poena prednosti. Nakon izlaska iz igre Terija zbog pete lične greške Zvezda se mučila u napadu, ali Lojd je držao prednost Zvezde. Zvezda je imala dva poena prednosti osam sekundi do kraja. CSKA je imao napad ali je Džejms promašio šut za tri poena, i Zvezda je stigla do velike pobede 86:84.

Nakon četiri meča Zvezda ima dve pobede i dva poraza, dok je CSKA nakon pet mečeva upisao dve pobede i tri poraza.

U narednom kolu Crvena zvezda će gostovati Himkiju, dok će CSKA dočekati Valensiju.