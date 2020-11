Košarkaška javnost stala je u mestu kada je čula da je tragično preminuo legendarni Mileta Lisica.

Košarkaš Crvene zvezde preminuo je u 54. godini života, osvojio je mnoga individualna priznanja u karijeri dugoj dvadeset godina.

Upisao se zlatnim slovima u istoriju crveno-belih kada je 1993. i 1994. doneo sa saigračima titule šampiona države posle dve decenije posta, a poneo je i nagradu najkorisnijeg igrača prvenstva.

U crveno-belom dresu nastupao je 103 puta i postigao ukupno 1345 poena. Lisica je postao legenda Zvezde, a pre toga je ponikao u Poliesteru iz Priboja, a put ga je vodio i do Slobode iz Tuzle, Borovice iz Rume, Pivovarne Laško, Le Mana i Limoža iz Francuske, te Lavova 063 i Novog Sada u kome je nastavio da živi u ovom gradu.

Imao je veoma neobičnu karijeru jer je kasno počeo da trenira, pa je dugo radio u fabraici FAP-a kao metalostrugar, a onda uveče igrao mečeve za Poliester.

Uskladio je rad u dve smene sa treninzima, a u Priboju su imali razumevanje za njegov izostanak s posla.

Vrlo brzo je pomogao ekipi da uđe u viši rang takmičenja, pa je stigao i do Slobode iz Tuzle gde nakon jedne godine odlazi u Crvenu zvezdu.

Njegov talenat uočio je najtrofejniji trener Partizana u istoriji Duško Vujošević koji je u to vreme radio kao trener Crvene zvezde.

- Imao sam ugovor na četiri godine. Da se nije desio rat, hteo ne hteo morao bih da ostanem u Tuzli ili da neko plati obeštećenje pa da me uzme. Tadašnji predsednik Crvene zvezde Dragan Kapičić zvao me je otprilike tri meseca pre početka rata, ali imao sam ugovor i nisam znao šta da mu kažem. Međutim, počeo je rat i u Tuzli mi kažu: 'Hajde ti kući, ne treba da budeš ovde'. Kada sam se vratio u Priboj, Kaponja me je ponovo zvao da dođem u Zvezdu - ispričao je Lisica, a zatim dodao da je najzaslužniji za njegov prelazak bio Duško Vujošević.

- Znaš ko je mene doveo u Zvezdu, to je iznenađenje? Dule Vujošević. On je prethodnu sezonu proveo u Crvenoj zvezdi i sezonu 1992/93 počeo je u klubu sa Kalemegdana. Bio mi je trener možda mesec dana. Dule je potom otišao u Italiju, došao je Vladislav Lale Lučić i uzeli smo titulu. Trener Partizana, tada aktuelnog šampiona Evrope, bio je Željko Obradović koji je i dalje u timu imao mnogo igrača iz prethodne sezone - prisetio se on u intervjuu za Sport klub nedavno.

Time je Lisica ostvario san jer je oduvek želeo da igra u Zvezdi, a na pitanje predsednika Dragana Kapičića "šta traži da igra u Zvezdi" odgovorio je da nije potrebno apsolutno ništa:

- Počeo sam kasno da treniram košarku, sa 19 godina. Nisam razmišljao da ću postati igrač. Jednostavno, što se kaže, krenulo me. Nisam sanjao da će me zvati Sloboda, a kamoli Zvezda. I onda ti se ostvari san. Ja sam inače zvezdaš. Zove mene Kaponja i pita: 'Šta tražiš da igraš za Zvezdu?‘, a ja odgovorim: 'Ništa‘. Pa šta da tražim? Meni srce puno... Imao sam sreću da mi Lale bude trener – izuzetan čovek i veliki šmeker. Sa njim je sve bilo lakše - prisetio se Lisica.