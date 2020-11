CRVENO-BELI ISPUSTILI POBEDU U PIONIRU! Zvezda vodila veći deo meča, pa posustala pred Realom! (VIDEO)

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su u Pioniru od ekipe Real Madrida sa 67:73 u meču 8. kola Evrolige.

TOK MEČA:

ČETVRTA ČETVRTINA:

Kraj meča!

40. minut - 67:73 - Ljulj je pogodio oba penala, tajm-aut je tražio Obradović.

40. minut - 67:71 - Pogađa Volden u kontri brzo, pa faul nad Ljuljom.

40. minut - 65:70 - Tehnička za Lojda. Kerol je promašio penal.

37. minut - 65:70 - Nova trojka Tomkinsa, tajm-aut Zvezde.

37. minut - 65:67 - Trojka Tomkinsa, gosti vode opet.

37. minut - 65:64 - Volden iz kontre posle sjajne odbrane, Zvezda ponovo vodi, tajm-aut Real.

37. minut - 63:64 - Lojd pogađa, Zvezda u egalu.

36. minut - 61:64 - Teri pogađa iz skoka u napadu.

35. minut - 59:62 - Volden pogađa težak šut.

34. minut - 57:62 - Rudi pogađa trojku uz zvuk sirene.

33. minut - 57:59 - Davidovac polaže, Zvezda se vraća. Tajm-aut Real Madrid

32. minut - 55:59 - Posle nove krađe laki poeni za Lojda.

TREĆA ČETVRTINA: 

30. minut - 53:59 - Abalde ubacuje trojku uz zvuk sirene.

29. minut - 51:56 - Pogađa Ljulj i prekida seriju Zvezde.

29. minut - 51:54 - Trojka Lojda.

28. minut - 48:54 - Koš Zvezde posle duge pauze.

27. minut - 46:54 - Rendolf pogađa trojku.

26. minut - 46:51 - Posle pogotka Rendolfa troku ubacuje Ljulj, tajm aut Zvezda.

25. minut - 46:46 - Obrajant pogađa iz step beka.

24. minut - 44:46 - Trojka Kampaca, Real ponovo vodi.

23. miunt - 44:43 - Posle duže vremena koš Kuzmića, prvi Zvezdin u nastavku.

23. minut - 43:42 - Ljulj pogađa, Real vodi.

22. minut - 42:41 - Zakucavanje Tavaresa.

21. minut - 42:39 - Trojka Rendolfa na otvaranju drugog poluvremena.

DRUGA ČETVRTINA:

20. minut - 42:36 - Završeno je prvo poluvreme.

19. minut - 40:34 - Zvezda sa penala prekida seriju Reala.

19. minut - 38:34 - Posle penala Garube pogodio je i Kampaco uz pomoć table.

18. minut - 38:30 - Trojka Rudija, tajm-aut Zvezda.

17. minut - 38:27 - Jedan od dva za Obrajanta sa penala.

16. minut - 37:27 - Posle pik en rol igre pogađa Obrajant na asistenciju Lojda.

15. minut - 35:27 - Pogađa Rit sa penala, a nkon faula u ofanzivnom skoku.

13. minut - 33:24 - Volden pogađa sa penala, njegov 7 poen na meču.

12. minut - 31:24 - Posle trojka Kerola, ponovo pogađa Lojd za tri poena.

11. minut - 29:21 - Lojd pogađa uz faul, već ima dvocifren broj poena.

PRVA ČETVRTINA:

10. minut - 26:21 - Trojka Voldena uz zvuk sirene za kraj prvog kvartala.

10. minut - 23:21 - Prvi koš Obrajanta preko Tomkinsa za prekid serije gostiju.

9. minut - 21:19 - Sada je trojku pogodio Tomkins, tajm-aut Zvezda. Serija Madrida 11:0.

9. minut - 21:16 - Kerol pogađa trojku, topi se prednost Zvezde.

8. minut - 21:13 - Uruba pogađa sa penala, smanjuje se prednost Zvezde.

8. minut - 21:10 - Tomkins smanjuje zaostatak Zvezde.

7. minut - 21:8 - Posle prvih poena Voldena ubacuje Peri uz faul.

6. minut - 13:5 - Hol sa poludistance, tajm-aut Laso.

5. minut - 11:5 - Trojka Lojda, sjajan start meča Zvezde.

4. minut - 8:5 - Posle trojke Tomkinsa, ubacuje Lojd na drugoj strani.

3. mintu - 6:2 - Prvi koš Rita na meču, sjajna odbrana Zvezde na meču.

2. minut - 2:3 - Prve poene za goste ubacuje Rendolf.

1. minut - 2:0 - Prvi koš na meču ubacuje Kuzmić sa penala.

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović rekao je da njegova ekipa mora da odigra savršeno ako želi da iznenadi Real Madrid u predstojećoj utakmici u Evroligi.

"Utakmica sa Real Madridom sada će biti potpuno drugačija u odnosu na sam start sezone, kada su igrali bez te dodatne energije. Mogu da dođu do koša na više načina i sa više pozicija. Za takvu ekipu koja ima ogroman kvalitet, potrebno je da odigrate savršenu utakmicu kako biste ih iznenadili. Nakon pobede u Lionu imamo dobro raspoloženje, ali moramo da budemo jako pametni u ovoj utakmici", rekao je Obradović za klupski sajt.

Košarkaši Zvezde igraju u petak od 19 časova u hali "Aleksandar Nikolić", utakmicu osmog kola u Evroligi.

Igrači Zvezde su jutros doputovali iz Francuske, gde su sinoć pobedili Lion (89:68).

Kapiten Zvezde Branko Lazić rekao je da je o kvalitetu Reala izlišno pričati, ali da njegova ekipa ima šansu, ako odigra bez previše grešaka i čvrsto.

"Nemamo mnogo vremena da se pripremimo na pravi način za ovu utakmicu i za ovakvog protivnika. Zna se šta je Real iz Madrida i sa kakvim kvalitetom raspolažu. Nisu mnogo promenili tim, ali osim velikog kvaliteta veliki adut u ovoj sezoni im je i to što su uigrani odlično se poznaju. Igraju timski, a o kvalitetu tima u kome svako može da postigne mnogo poena i to na vrlo raznovrsne načine, ne treba ni govoriti", naveo je on.

To će biti 10. utakmica Reala i Zvezde u Evroligi, a beogradski tim je do sada ostvario tri pobede.