MILIONER BOGDAN BOGDANOVIĆ - Srbin ima novi klub, potpisao ugovor života

Bogdanov dosadašnji klub Sakramento sada ima dva dana da izjednači ponudu i tako zadrži odličnog šutera, s obzirom na to da je on kao ograničeno slobodan igrač izašao na tržište ovog puta kako bi se izborio za bolji ugovor.

Dakle, na potezu su Kingsi.

Bogdan Bogdanovic has signed his four-year offer sheet worth $72 million from the Atlanta Hawks, league sources say



The deal, I'm told, includes a player option in Year 4 and 15-percent trade kicker for the restricted free agent



The Kings will have 48 hours to match