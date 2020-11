ŠVAJCARSKA IZNENADILA! Srbija neočekivano doživela drugi poraz, veliki problemi u kvalifikacijama (FOTO)

Ovo su prvi mečevi posle februara.

Početkom poslednjeg dela Švajcarska se odlepila na 78:72. Usledila je nešto bolja igra Srbije koja je na tačno pet minuta pre kraja uspela da stigne do prednosti 85:83. Serijom 7:0, Švajcarska je još jednom povela 90:85. Srbija je uspela da izjednači na 90:90.

ČETVRTA ČETVRTINA:

Švajcarska je bolje počela i treći deo igre i povela 58:51. Srbija je kasnije uspela da se vrati i smanji prednost 66:63. Srbija se do kraja ovog perioda vratila u meč, trojkom Anđušića izjednačila na 71:71, ali i dalje mora da pokuša da preokrene pošto je krajem ovog dela bilo 73:72 za Švajcarsku.

TREĆA ČETVRTINA:

Obe reprezentacije smenjivale su se u prednosti tokom prvog dela druge četvrtine. Trojkom Avramovića, Srbija je stigla do +4 (40:36) sto je nateralo trenera Švajcarske da zatraži minut odmora. Švajcarska je još jednom uzvratila i stigla do prednosti 45:44 pa je naš šelektor morao da uzme tajm-aut. Srbija nije uspela da preokrene do kraja prvog poluvremena koje je završeno 49:44 u korist Švajcarske.

DRUGA ČETVRTINA:

Naša reprezentacija je dobro otvorila utakmicu i povela na polovini prve četvrtine 15:7. Švajcarska se sa dve brze vratila i smanjila na 15:14, a zatim stigla i do izjednačenja 17:17. Sjajnim šutem za tri poena Švajcarska je povela 24:21 tako da je selektor Srbije morao da zatraži minut odmora. Do kraja perioda timovi su se smenjivali u prednosti, a na kraju prvog dela Švajcarska je imala prednost 28:25.

PRVA ČETVRTINA:

Dobar dan i dobrodošli na tekstualni prenos košarkaške utakmice Srbija – Švajcarska

O današnjem rivalu, reprezentaciji Švajcarske, selektor Igor Kokoškov je rekao:

“Znamo o njima dosta iz prozora koje su odigrali ranije. Imaju dosta igrača sa prostora Balkana, igraju jugoslovensku košarku. Nismo imali vremena za neku dublju analizu, prvi put ćemo pogledati video i proći kroz njihov personel i skauting večeras. Oni zaslužuju respekt, u Gruziji su izgubili u produžetku, imaju dovoljno da odigraju kvalitetan meč. Njihov kvalitet je što igraju dugo zajedno, u ritmu su, samopouzdanju, postoji kontinuitet rada… Tu su ispred nas, ali mi ćemo u drugim segmentima pokušati da dominiramo i da odigramo dobru utakmicu. Vredni su respekta, igraju dugo zajedno i kao tim funkcionišu jako dobro”, zaključuje selektor.

Srbija je na startu kvalifikacija odigrala dve utakmice u februaru. Najpre je ubedljivo savladana Finska (80:58), a potom je pretrpljen poraz od Gruzije na domaćem terenu (90:94).