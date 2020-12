JOKIĆEVA NOĆ ZA PAMĆENJE: Srbin je uradio nešto što niko nije od 1968. GODINE, pa novim tripl-dablom potukao Hardena i Hjuston! (FOTO)

Košarkaši Denvera ostvarili su prvu pobedu ove NBA sezone, ali kada Somborca imate u svom sastavu, mašina mora kad-tad da proradi. Nagetsi su u noći između ponedeljka i utorka savladali Hjuston sa 124:111 uz nezaboravnu partiju Nikole Jokića koji je sa monstruoznim tripl-dablom zasenio sve na terenu, pa čak i Džejmsa Hardena.

Jokić je postao prvi centar u NBA ligi koji je uspeo da upiše 18 asistencija još od Vilta Čemberlena koji je to uradio pre 52 godine! I ne samo to, Nikola je ubacio 19 poena i 12 skokova, ukrao tri lopte i udario jednu blokadu. Fenomenalno. A još fenomenalnije je to što mu je ovo 43. tripl-dabl u NBA karijeri.

Nikola Jokic tonight:



19 PTS

12 REB

18 AST (career-high)



He is the first center with 18+ assists in a game since Wilt Chamberlain in 1968. pic.twitter.com/qXUfhdYfKj