NEZAPAMĆEN SKANDAL U ITALIJI - Hrvatski trener ZGROZIO JAVNOST: Repeša VUKAO ZA KOSU, pa UDARIO svog igrača nasred utakmice! (VIDEO)

Meč Pezara, koji predvodi Repeša, protiv ekipe Trsta (84:74) obeležio je skandalozan potez Hrvata.

Repeša je u naletu besa nasred utakmice fizički napao talentovanog Henrija Drela.

Hrvatski trener je izveo mladog košarkaša iz igre a zatim ga povukao za kosu i udario snažno po leđima.

Zanimljivo, Drel nije reagovao nakon Repešinog skandaloznog izliva besa, već je mirno seo na klupu.

Pogledajte kako je to izgledalo.

Coach Jasmin Repesa did this to NBA draft prospect Henri Drell in yesterday’s game.



Thoughts? pic.twitter.com/PkLMHTJ1Qo