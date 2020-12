NESTVARNI NIKOLA OBEĆAVA SEZONU ZA PAMĆENJE Jokićev 44. tripl-dabl u karijeri, ali ruku je morao da pruži boljem - Nemanji Bjelici

Nikola Jokić je od sinoć rekorder franšize sa 44. tripl-dabla u svom CV-u. Ovaj je sadržao 26 poena, 12 asistencija i 11 skokova i njime je preskočio Feta Lejvera i učvrstio se na devetoj poziciji u istoriji NBA lige! Prva naredna meta Džokeru biće Džejms Harden koji ima dva tripl-dabla više. Ipak, u velikoj meri i u negativnom smislu zasenio sa čak deset izgubljenih lopti. Ostali saigrači su zajedničkim snagama poklonili devet.

Nagetsi su zaostajali 12 poena na poluvremenu, ali su Jokić i Majkl Porter Džunior protutnjali kroz paklenu treću četvrtinu koju je Denver dobio sa 16 razlike, a užareni dvojac je kombinovao 31 od ukupno 38 poena u tom periodu. Ali igranje dve utakmice za manje od jednog celog dana i putovanje sa jednog dela kontinenta na drugi uzeli su danak. Igra Denvera se u poslednjoj deonici potpuno se raspala. Veliki broj izgubljenih lopti, promašenih šuteva i samo osam poena u prvih osam minuta završnog dela meča. Kingsi su to iskoristili da se četiri minuta pre kraja odvoje na plus sedam.

Pokušao je Moris da ih vrati sa pet vezanih poena dva minuta pre kraja, a onda umesto da priđu rivalu na samo dva poseda, Porter Džunior je uzeo ishitren šut za tri i do kraja su Kinsi samo učinili pobedu ubedljivijom. Plenili su energijom u završnih 12 minuta i demostrirali izuzetan karakter jer su posle deonice u kojoj su razbijeni 38:22, narednu dobili 29:15.

Congrats to Nikola Jokic of the @nuggets for moving up to 9th on the all-time TRIPLE-DOUBLES list! pic.twitter.com/2kawxOh6gD