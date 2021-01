ŠTA RADI OVAJ ČOVEK! Jokić je jednim potezom ostavio sve BEZ REČI: Do juče je bio samo Oskar, a od danas su Oskar i Nikola! (FOTO+VIDEO)

U oba navrata radilo se o istom čoveku, čuvenom Oskaru Robertsonu (1961/62. i 1963/64). Od danas društvo mu pravi Nikola Jokić!

Srpski reprezentativac odigrao je novu neverovatnu partiju u pobedi Denvera protiv Minesote 123:116 i “režirao” svoje najdominantnije poentersko veče od starta sezone.

The only players with 150-75-75 through 7 games:



Jokic in 2020-21

Oscar in 1961-62

Oscar in 1963-64 pic.twitter.com/nHRxz4dfQU