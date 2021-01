SCENA KOJA JE PODIGLA PRAŠINU U AMERICI: NBA as odbio da klekne tokom intoniranja himne i RAZBESNEO NACIJU - Evo šta je poručio posle meča

Dok su njegovi saigrači klečali, Leonard je mirno stajao slušajući himnu svoje zemlje.

Njegov gest iznenadio je i razbesneo mnoge, jer smatraju da je košarkaš Hita tako odbio da pruži podršku u borbi protiv rasizma.

Međutim, posle utakmice Leonard je objasnio svoj potez.

I STAND.

.

I STAND FOR the men and women, like my brother who have served this country.

.

I STAND AGAINST the violence and riots in DC.

.

I STAND in solidarity with my teammates and brothers.

.

I STAND AGAINST bigotry, racism, and hate. pic.twitter.com/cw6CNNbjB9