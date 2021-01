VISI NASTAVAK SEZONE: Korona napravila haos u NBA! Hitan sastanak čelnika lige i košarkaša

Nakon što je u ponedeljak ujutru otkazan meč između Bostona i Majamija, novi udarac stigao je tokom večeri kada su otkazane još dve utakmice.

Poznati novinar Adrijan Vojnarovski javlja da zbog novog kovid protokola u noći između ponedeljka i utorka neće biti utakmica između Dalasa i Nju Orleansa, odnosno Bostona i Čikaga.

The NBA's general managers have a conference call set today to discuss these issues with league today too, sources tell ESPN. https://t.co/RtAvacSLmO