OVAJ ČOVEK JE MAĐIONIČAR! Nikola Jokić piše istoriju američke košarke: Ono što je uradio, NBA nije video JOŠ OD ERE MAJKLA DŽORDANA

Srpski centar je odveo Denver do učinka 6-6 pobedom nad Golden Stejtom od 114:104, a tom prilikom je izveo i jedno od dva najatraktivnija zakucavanja na utakmici.

Kada se posmatra ta, kao i njegova prethodna utakmica, kada je zablistao u sjajnom okršaju s Bruklinom, u ta dva izlaska na teren - učinak srpskog asa je 46 poena, 22 skoka, 21 asistencija i deset ukradenih lopti.

Time je on postao prvi igrač od Majkla Džordana i njegovih partija 13. i 15. janara 1989. godine koji je uspeo da u dva uzastopna meča dođe do učinka od bar 40 poena, po 20 skokova i asistencija, te 10 osvojenih lopti.

Niko drugi u NBA ligi nije tako nešto izveo 31 godinu...

Last 2 games for Nikola Jokic of the @nuggets:



46 points

22 rebounds

21 assists

10 steals



He's the first NBA player to have at least 40 points, 20 rebounds, 20 assists and 10 steals over a 2-game span since Michael Jordan from January 13-15, 1989.