Strašne vesti: Zvezdi NBA lige pronađen tumor!

Teške vesti nam dolaze iz NBA lige... Novom košarkašu Indijana Pejsersa i zvezdi u usponu Kerisu Levertu (26) pronađena je tumorska masa na levom bubregu.

Levert je učestvovao u velikom trejdu Bruklina, Hjustona, Indijane i Klivlenda, a nakon što je stigao u novi klub bilo je potrebno da se obavi standardni lekarski pregled. Upravo je tada utvrđeno da mladi košarkaš ima ozbiljnih zdravstvenih problema.

