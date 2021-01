KORONA MU STVORILA UGRUŠKE U PLUĆIMA: Zvezdin plejmejker ima OZBILJNE POSLEDICE, lekari mu ZABRANILI da izlazi na teren

Više nema pravila. Posledice virusa korona mogu da budu veoma komplikovane i opasne, a to je na svojoj koži lično osetio i Gal Mekel (32), nekadašnji košarkaš Crvene zvezde.

Iskusni izraelski plejmejker moraće na tromesečnu pauzu jer mu je posle oporavka od korone utvrđeno da ima krvne ugruške u plućima.

Unicaja Malaga guard Gal Mekel will miss three months to treat a coronavirus-related blood clot in his lungshttps://t.co/sw33ST41vs