NEUSTRAŠIVI NIKOLA JOKIĆ: Za deset minuta ubacio 22 poena i uništio Jutu! (VIDEO)

Denver je posle 12 minuta igre vodio 43:29, a Srbin je radio šta je hteo na terenu.

Jokić je na terenu proveo deset minuta za to vreme šutnuo je 11 puta, pogodio devet i nanizao 22 poena. Tome treba dodati da je pogodio tri trojke bez promašaja.

Nikola Jokic dominates Rudy Gobert and the Jazz in the 1st quarter going OFF for 22 points!

Denver Nuggets vs Utah Jazz

Full 1st quarter highlights: https://t.co/p2T4AvERdk pic.twitter.com/FSz3qC5DxJ