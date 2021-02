OPŠTI HAOS U ATLANTI - KRALJ U CENTRU SKANDALA: Lebron se svađao sa zanosnim plavušama, intervenisala i policija! (VIDEO)

Lejkersi su kao gosti savladali Atlantu (107:99), za koju nije igrao povređeni srpski košarkaš Bogdan Bogdanović, a meč će se pamtiti po izbacivanje nekoliko gledalaca iz dvorane zbog svađe sa Lebronom Džejmsom.

Najratobornije su bile dve plavuše, koje je policija u civilu, sa njihovim muškim pratiocima, morala da udalji iz hale.

Jedna od izbačenih navijačica se video-snimkom punim psovki obratila javnosti i objasnila kako je "samo stala u odbranu svog muža" i "onom go,,, od Lebrona rekla da ne sme da se tako obraća njenom suprugu.

"I love our fans. Laker Nation and everybody else against Laker Nation."



