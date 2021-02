SVETSKI, A NAŠ! O ovim poenima Nikole Jokića dugo će se pričati, Amerikanci gledaju i ne mogu čudom da se načude! (VIDEO)

Košarkaši Milvokija pobedili su Denver sa 125:112 i ostvarili peti uzastopni trijumf u NBA ligi, a na meču su se mogli videti i genijalni potezi srpskog košarkaša Nikole Jokića.

Amerika je oduševljena, a pogledajte i vi:

We'll say it again...



THE. BEST. PASSING. BIG. MAN. EVER. pic.twitter.com/2hUH8m5foK