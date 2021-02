JOKIĆ EKSPLODIRAO NA TERENU! Nije mogao da trpi bezobrazluk pa VRIŠTAO na saigrače, trener Denvera posle ove scene SPUSTIO GLAVU (VIDEO)

Jokić je ponovo blistao na terenu, ali nije imao podršku saigrača i poraz je bio neizbežan.

Košarkaši Denvera su bili toliko očajni da su uspeli da izbace iz takta Jokića, koji inače važi za igrača koji retko pokazuje svoje frustracije na terenu.

Iako igra najbolju košarku u karijeri, Jokić nije zadovoljan jer njegov tim gubi utakmice.

Na meču protiv Baksa je izgubio živce zbog jednog nerezonskog šuta Majkla Portera Juniora.

Naime, na osam minuta pre kraja utakmice Milvoki je imao devet poena prednosti, ali Denver je bio u naletu i delovalo je da mogu do preokreta. Međutim, Preter je sve uprskao. U jednom napadu je bez potrebe ispalio brzu trojku preko igrača i promašio. Njegov potez "ubio je u pojam" saigrače i prilično iznervirao Nikolu Jokića. Srbin je izgubio volju za povratkom u odbranu, a Milvoki je u kontri pogodio trojku i praktično rešio meč.

Jokić je nakon toga očitao lekciju Porteru na terenu. Viknuo je: "Zašto, Majk?!"

Trener Meloun je gledao šta se dešava i samo spustio glavu.

Nakon utakmice Nikola je objasnio zašto mu je ovaj šut toliko zasmetao.

"Rekao sam mu da je to bila loša odluka u pogrešnom momentu. Bili smo u dobrom ritmu, a to je bio nerezonski šut, čuvar je bio ispred njega. Bio je loš put u lošem trenutku. Samo želim da pobedimo, baš kao i on", rekao je Jokić.

