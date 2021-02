'SRĆEN ROĐENDAN SRBIJO' - NBA as Deni Avdija čestitao Dan državnosti (VIDEO)

Njegov tvit je retvitovalo i srpsko Ministarstvo spoljnih poslova.

Deni Avdija je sin nekadašnjeg jugoslovenskog reprezentativca Zufera Avdije, a nastupa za reprezentaciju Izraela.

Basketball player @DeniAvdija_ of @WashWizards, congratulated our #StateHoodDay in an interesting way, thanks to our colleagues at @SRBinUS. 🙂🇷🇸🏀 pic.twitter.com/nH6E4x5mBF