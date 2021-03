POKUŠALI BATINAMA DA ZAUSTAVE JOKIĆA! Trener Denvera ULETEO NA TEREN da se obračuna sa sudijama! (VIDEO)

Nagetsi su savladali Bulse rezultatom 118:112, a srpski košarkaš meč je završio sa 39 poena, 14 skokova i devet asistencija.Bulsi su pokušavali da zaustave Srbina na sve moguće načine. Delovalo je da Vendel Karter i Tadus Jang imaju zadatak da premlate Nikolu na ovom meču. Igrali su prljavu odbranu, konstantno su ga tukli, a sudije su to prilično tolerisale, pa je i Jokić u par navrata imao šta da im kaže.

Nakon jednog nedosuđenog faula trener Nagetsa Majk Meloun izgubio je živce i uleteo na teren da se obračuna sa sudijama. Nije mogao da veruje da sudije ne vide ono što svi na terenu vide.

After the refs failed to call yet another foul on Nikola Jokic, here's Michael Malone going after them and getting T'd up.



Love how Joker was cracking up about it.#Nuggets @ #Bulls pic.twitter.com/Z1MALKB2g3