JOKIĆ U SENCI MAESTRALNOG STEFA KARIJA! Košarkaš Golden Stejta ubacio 53 poena i ISPISAO ISTORIJU! Umalo novi tripl-dabl Somborca! (VIDEO)

Nagetsi su na gostovanju izgubili od Golden Stejta rezultatom 116:107.

Prva zvezda meča bio je neverovatni Stef Kari. Maestralni Amerikanac je uspeo da zaseni čak i fenomenalnog Nikolu Jokića, kojem je malo nedostajalo da ponovo zabeleži tripl-dabl.

Naime, Kari je na ovom meču ubacio čak 53 poena (14/24 iz igre, 15/16 penali), uz šest skokova, četiri asistencije i čak 10 pogođenih trojki iz 18 šuteva.

Wilt Chamberlain became the Warriors franchise points leader in 1964. That record stood for 57 years... until tonight 😎 pic.twitter.com/gBahUHTmpM

Kari je na meču protiv Denvera postao najbolji strelac u istoriji Golden Stejta! Ovaj fantastični šuter je preskočio legendarnog Vilta Čemberlena, koji je ostao na 17.783 postignuta poena za popularne Ratnike.

S druge strane, Nikola Jokić je ponovo bio najbolji u svom timu. Srbin je meč završio sa 27 postignutih poena (10/21 iz igre, 1/4 trojke), 12 skokova i osam asistencija. Dakle, malo je nedostajalo da treći put zaredom zabeleži tripl-dabl.

Majkl Porter je pratio Jokića sa 24 poena i devet skokova, dok je Džamal Marej ubacio 17.

Jamal Murray was helped off the court after an apparent knee injury with 50 seconds left against the Warriors. pic.twitter.com/sz7akzOiq4