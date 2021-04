UMRO SIN KOŠARKAŠKE LEGENDE! Neutešni otac poručuje: 'Srce mi je slomljeno!'

Tačan uzrok smrti nije poznat, ali se zna da je Antroan patio od bolesti pluća. Bio je najstariji Pipenov sin iz prvog braka sa Karen Mekolum. Par je bio u braku dve godine od 1988. do 1990. godine.

Antron suffered from chronic asthma and if he hadn’t had it, I truly believe he would've made it to the NBA. He never let that get him down, though—Antron stayed positive and worked hard, and I am so proud of the man that he became. (2/3) pic.twitter.com/kJOWsvWiYQ