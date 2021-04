MAESTRALNI TEODOSIĆ DOBIO VELIKO PRIZNANJE: Srpski košarkaš u najboljoj petorci Evrokupa

Pored njega mesto u idealnih pet našli su DŽamar Smit (Uniks), Ajzea Kordinije (Nanter, Matijas Lesor (Monako), te Vili Rid (Budućnost).

Ipak, sigurno da Teodosić žali što se on i saigrači nisu plasirali u finale. Uniks je bio bolji od Virtusa sa 2:1.

Sjajni organizator igre je u proseku imao 15,4 poena, 6,9 asistencija i tri skoka po meču.

We are happy to announce the 2020/21 All-EuroCup First Team!🔥@MilosTeodosic4 - @Virtusbo @Jamar_Smith309 - @unicsbasket @SiP03 - @Nanterre92 @ThiasLsf - @ASMonaco_Basket

Willie Reed - @KKBuducnostVOLI



What a season it has been for these players!#RoadToGreatness