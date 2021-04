'PROVOZAO' GA, PA IMAO ZAKUCAVANJE SEZONE: Moćni Jokić nemilosrdan prema Nurkiću!

Nikola Jokić možda nije imao barem dve dvocifrene kolone na svom kontu, ali je sprski košarkaš ponovo bio najzaslužniji za trijumf Denvera! Ovoga puta protiv Portlanda, za četvrti uzastopni u NBA ligi - 106:105.

Jokić je na terenu proveo skoro 36 miniuta i za to vreme je imao učinak od 25 poena, devet skokova i pet asistencija, a ubacio je i ključna slobodna bacanja na 40 sekundi dokraja za 106:103. Imao je Portland i šut za pobedu uz zvuk sirene, ali Pauelov floter preko Jokića bio je osuđen da ne završi u košu.

Srpski as je bio nerešima enigma za Jusufa Nurkića koji se mučio da ga sačuva, da bi u prvom poluvremenu bukvalno bio predriblan i nadmudren od strane Jokića koji je potom zabeležio svoje možda i najbolje zakucavanje sezone.

