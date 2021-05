APSOLUTNA DOMINACIJA BOGDANOVIĆA: Maestralni Bogdan pokvario slavlje Vestbruku!

U uzbudljivoj završnici Hoksi su na svom terenu slavili protiv Vizardsa, a meč je obeležio Rasel Vestbruk koji je na ovoj utakmici postao rekorder po broju tripl-dablova u NBA ligi, ali i tragičar meča jer je na dve sekunde do kraja promašio šut za pobedu svog tima.

Vestbruk je ispisao istoriju NBA lige, pošto je prestigao legendarnog Oskara Robertsona po broju tripl-dablova, sada je apsolutni rekorder sa 182.

Russell Westbrook unable to hit the game-winner Run it back Wednesday pic.twitter.com/75a78rmgA1

Međutim, timska košarka je odnela pobedu na ovom meču. Čak trojica igrača Atlante imala su 20+ poena na utakmici. Najefikasniji je bio Tre Jang sa 36 poena (11/22 iz igre), Džon Kolins je dodao 28, a srpski reprezentativac Bogdan Bogdanović 25 poena.

Popularni Bogi je ponovo blistao na terenu, ubacio je čak 7 trojki iz 12 pokušaja i joj jednom pokazao da se nalazi u sjajnoj šuterskoj formi. Uz 25 postignutih poena Srbin je zabeležio pet skokova i četiri asistencije.

U poraženom timu istakao se već pomenuti Rasel Vestbruk. Meč je završio sa 28 poena, 21 asistencijom i 13 skokova.

Atlanta je ovim trijumfom povećala šanse da se domogne četvrtog mesta na tabeli Istočne konferencije, dok je Vašingtonu sada ugrožen plasman u plej-of.

This man Bogdan Bogdanovic just will not stop hitting these. Sheesh. pic.twitter.com/9AUaw44j3G