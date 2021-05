TITULA I EVROLIGA ZA ZVEZDU! Crveno-beli na krilima Delija do pobede nad Budućnosti u majstorici!

Košarkaši Crvene zvezde i Budućnosti će u majstorici finala plej-ofa ABA lige u Beogradu odlučiti ko će osvojiti trofej u regionalnom takmičenju i igrati naredne sezone u Evrolige.

40. minut 66:60

40. minut 66:60 - Dela Vale je ubacio dva penala 23 sekunde pre kraja

40. minut 66:58 - Trojka Lojda, možda i za titulu!

40. minut 63:58 - Kobs je pogodio uz faul Noka, a zatim promašio dodatno bacanje

39. minut 63:56 - Faul u napadu Ivanovića , protestuje i trener Milojević

38. minut 63:56 - Noko je poluhorogom pogodio

38. minut 61:56 - Poeni Mitrovića

37. minut 61:54 - Noko kupi 10 skok

36. minut 61:54 - Noko je pogodio jedno bacanje

35. minut 60:54 - Trojka Dela Valea

35. minut 60:51 - Noko je pogodio

34. minut 58:51 - Trojka Simonovića

34. minut 55;51 - Zoran Nikolić je ubacio oba penala

33. minut 55:49 - Poeni Voldena su prvi u poslednjem kvartalu

32. minut 53:49 - Velika borbenost za svaku loptu, mnogo je bacanja po parketu i energije na terenu

31. minut 53:49 - Novi faul u napadu za Budućnost, sada Zoran Nikolić

Četvrta četvtina

30. minut 53:49 - Zvezda je odbranila poslednji napad trećeg kvartala

29. minut 53:49 - Opet skok u napadu i poeni Kuzmića, koji je u paru sa Nokom ima 20 poena

29. minut 51:49 - Prodor i poeni Kobsa za Radonjićev minut odmora

28. minut 51:45 - Simonović je ukrao loptu, a Lojd asistirao za šesti laki poen Zvezde na meču, koji je postigao Volden

28. minut 49:45 - Lojd je sa dva bacanja stigao do desetog poena

27. minut 47:45 - Dela Vale krade loptu na ubacivanju i pogađa

27. minut 47:43 - Kobs pogađa dva penala i ima 17 poena

27. minut 47:41 - Zakucavanje Kuzmića na asistenciju Lojda

26. minut 41:45 - Dva slobodbna bacanja i dva poena Edžama

26. minut 45:39 - Poeni Dobrića posle skoka u napadu

24. minut 43:39 - Dva bacanja i dva poena Ivanovića

24. minut 43:37 - Lepa akcija Hola

23. minut 41:37 - Trojka Kobsa

23. minut 41:34 - Lojd je u seriji, ali mora van terena zbog problema sa okom

22. minut 39:34 - Trojka Lojda sa faulom

22. minut 35:33 - Pogodio je Lojd, a zatim zakucao Nikolić

22. minut 32:31 - Kobs je pogodio dva penala

21. minut 33:30 - Laki poeni za Zorana Nikolića

Treća četvtina

20. minut 33:28 - Zanimljivo prvo poluvreme u kom Zvezda većin delom ima prednost, ne veću od pet poena, pre svega zbog odličnog skoka u napadu i igre Noka

20. minut 33:28 - Prvi poeni Lojda na meču u poslednjem napadu u prvom delu

20. minut 31:28 - Petar Popović poentira posle skoka u napadu

19. minut 31:26 - Noko je pogodio jedno od dva bacanja

Kraći je prekid u Pioniru, zbog problema sa satom za merenje vremena na košu

18. minut 30:26 - Novi poeni za Zvezdu posle skoka u napadu

18. minut 28:26 - Kobs daje tri poena, pošto je pogodio i dodatno bacanje posle faula Simonovića

17. minut 28:23 - Dva penala Noka

17. minut - 26:23 - Trojka Ivanovića

16. minut 26:20 - Pogađa Hol

16. minut 24:20- Edžam ima dva faula u napadu i jednu izgbljenu loptu

15, minut 24;20 - Auto-koš Nikolića, posle borbe sa Kuzmićem

14. minut 22:20 - Kobs je sa dva bacanja došao do osmog poena

14. minut 18:22 - Troja Nikole Ivanovića

14. minut 22:15 - Kuzmić je skočio u napadu, a zatim je pogodio Dobrić

13. minut 20:15 - Trojka Dobrića preko ruke Ivanovića

12. minut 17:15 - Zakucavanje Kuzmića

12. minut 15:15 - Apić je ubacio jedno od dva bacanja, ali ono što je važnije, njegovo prisustvo na terenu znači da Rid ne može da igra

Druga četvrtina

10. minut 15:14 - Trojka Popovića

9. minut 15:11 - Noko je pogodio floter, iako udaljen od koša

9. minut 13:11 - Noko je pogodio jedno od dva bacanja

7. minut 12:11 - Dobrić iz driblinga pogađa sa poludistance

6. minut 10:11 - Noko je ubacio oba slobona bacanja

6. minut 8:11 - Trojka Kobsa tera Radonjića na prvi minut odmora

5. minut 8:8 - Zakucavanje Luke Mitrovića

5. minut 8:6 - Pre trojke Lazića pogodio je Zoran Nikolić. Gosti uglavnom pogašaju iz reketa

4. minut 5:4 - Trojka Voldena, ali posle skoka Noka u napadu

Atmosfera u dvorani je kao na utakmicama pre početka pandemije koronavirusa

3. minut 2:4 - Luka Mitrović je pogodio za prvo vođstvo gostiju. Na drugoj strani mogu da brinu tri promašaja Lojda i dva faula Hola

2. minut 2:2 - Kobs je pogodio na drugoj strani

2. minut 2:0 - Hol je pogodio prvi koš na utakmici

Prva četvtina

U dvorani je nekoliko hiljada navijača Crvene zvezde

Koliko je meč važan za Crvenu zvezdu, pokazuje i to što su navijači dan raniej ispred dvorane došli i pesmom podržali košarkaše.

Posle četiri meča finalne serije skor je 2:2.

Crveno-beli su ostvarili dve uvodne pobede 82:78 i 85:79.

Budućnost uspela da se vrati 75:71, pa 81:80, iako se beogradski klub žalio na suđenje.

Oba tima odbranila su domaći teren, a trener Zvezde Dejan Radonjić uveren je da će njegov tim isto uraditi i treći put.

"Čitave sezone bila je borba za poziciju na tabeli, bili smo prvi i to nam je donelo mogućnost da na svom terenu dođemo do cilja. Svesni smo činjenice da igramo protiv kvalitenog protivnika i da nas čeka težak zadatak. Mečevi su bili dobri i interesantni za gledanje. Bitno da napravimo iskorak u segmentima igre u kojima nismo bili dobri, da budemo kocentrisani. Mišljenja sam da to možemo da odradimo", rekao je Radonjić na konferenciji za medije u hali "Aleksandar Nikolić".

Trener Budućnosti Dejan Milojević istakao je da će do pobede ekipa koja bude bolje iznela pritisak važnosti meča.

"Obe ekipe su na gostovanjima imale šansu za pobedu, nisu ih iskoristile. Videćemo da li ćemo uspeti da pobedimo na strani" rekao je Milojević.

Meč između Crvene zvezde i Budućnosti igra se od 20.30 sati.