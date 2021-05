KAKAV KRAJ SEZONE! Micić najkorisniji igrač Fajnal fora Evrolige

Turski tim je u Kelnu pobedio Barselonu rezultatom 86:81 i prvi put u istoriji osvojio najvredniji klupski trofej, a srpski reprezentativac je posle MVP priznanja u sezoni 2020/21. dobio i prestižnu nagradu za učinak na Fajnal-foru.

Micić je na završnom turniru prosečno beležio 25 poena, 3 skoka, 5.5 asistencija, 1.5 ukradenu i 4 izgubljene lopte, a na terenu je ukupno proveo čak 71 minut. Sjajni organizator igre je imao sezonu iz snoiva, a videćemo da li ćemo ga od sledeće gledati u NBA ligi, u dresu Oklahoma Siti Tandera.

