AMERIKA SE POKLONILA SRBINU! JOKIĆ ISPISAO ISTORIJU, MVP je najjače lige sveta - BRAVO, NIKOLA!

Nije bilo ni trunke dileme: srpski centar Nikola Jokić proglašen je za najkorisnijeg igrača NBA lige, objavio je jedan od najbolje obaveštenih američkih novinara i NBA specijalista, Šams Čarania, dok se još samo čeka zvanična potvrda i od same lige.

Jokić je tako postao prvi Srbin kome je uspelo da pokupi MVP titulu u najjačoj ligi sveta.

Denver Nuggets star Nikola Jokic has won the 2020-21 NBA MVP award, sources tell @TheAthletic @Stadium.