TOTALNO LUDILO! MVP TITULA JOKIĆU DONOSI 'SUPER MAX' PLATU: Evo koliko će Srbin zarađivati ako odluči da ostane u Koloradu

Kako prenose svetski mediji srpskog košarkaša čeka "super max" ugovor sa Denverom ukoliko bude želeo da ostane u njihovim redovima.

Samo jedan potpis doneće mu 241 milion za pet godina!

Sprski reprezentativac proglašen je za najkorisnijeg igrača (MVP) NBA lige, čime je "otključao" i određene uslove za dobijanje unosnog ugovora.

The Nikola Jokic super max extension in 2022 is projected to be the largest contract in NBA history.



*2023-24: $42.6M

2024-25: $44.9M

2025-26: $48.2M

2026-27: $51.5M

2027-28: $54.8M



Total of $241M



*Based on a salary cap of $121.5M