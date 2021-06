Jokić posle skandaloznog isključenja: Da li sam ga udario ili nisam - NE ZNAM! Nije mi bila namera (VIDEO)

Centar Denver Nagetsa Nikola Jokić oglasio se nakon isključenja u poslednjem susretu plej-of serije protiv Finiksa i naveo da mu uopšte nije bila namera da udari protivnika, već da je agresivnije krenuo na loptu.

- Želeo sam da promenim ritam igre. Hteo sam da dam energije timu, možda malo i da promenim način suđenja. Zato sam napravio grub faul. Da li sam ga udario ili nisam? Ne znam... Izvinjavam se ako jesam. Nije mi bila namera da ga udarim u lice ili da ga povredim - rekao je Jokić.

Jasno i vidi da Nikola udara loptu, a onda u žaru borbe dolazi do fizičkog kontakta, ali to zasigurno nije nešto što zaslužuje isključenje, pogotovo ne u jednom plej-of meču.

- Bila je ova zabavna sezona do poslednje četiri utakmice - sumirao je kratko srpski as.



