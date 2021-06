TEODOSIĆ ZAGRMEO! Ogroman minus, ali Srbija treba da računa na Jokića još 10 godina! Razumimo ga!

Besni su navijači Srbije na Nikolu Jokića, jer ovog lete neče igrati za reprezebtaciju u kvalifikacijama za Olimpijske igre, a pitom ni u Tokiju, ako se orlovi plasiraju.

Nacionalni tim Srbije se okupio pred kvalifikacioni turnir za plasman na Olimpijske igre. Tim povodom je održana i konferencija za medije reprezentacije, na kojoj je Miloš Teodosić imao šta da poruči javnosti povodom Jokićeve odluke.

Osim selektora Igora Kokoškova, i kapiten Srbije je odgovarao na pitanja vezana za MVP-a NBA lige i njegovu odluku da ovog leta odmori posle izuzetno naporne sezone.

- Iskoristio bih priliku da čestitam Joki na svemu što je postigao i sigurno da je on veliki ambasador Srbije - počeo je Teodosić.

- Ako je ta informacija tačna, sigurno je on dobro razmislio. Igrao je veliki broj utakmica sa dosta minuta. Ako ne bude sa nama, to je ogroman minus za ovu ekipu, naravno biće nam svima žao, ali njegova je odluka i treba da je poštujemo. Propustio je samo jedno takmičenje do sada za ovu reprezentaciju i na njega reprezentacija treba da računa u narednih 10 godina. Treba imati razumevanja za ovakve odluke koje nisu lake, a i mi treba da ih prihvatimo jer svi znamo ko je Nikola i koje kvalitete on nosi - poručio je Miloš Teodosić.