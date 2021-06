Teodosić: Reprezentacija mi je pod obavezno

Moja generacija, godinu-dve stariji i mlađi, imaju to usađeno u sebi iz mlađih kategorija da je reprezentacija pod obavezno, rekao je kapiten košarkaške repetezentacije Srbije Miloš Teodosić za Mozzart sport.

Teodosić će na predstojećem olimpijskom kvalifikacionom turniru u Beogradu predvoditi seniorski nacionalni tim za koji nastupa od 2007. godine.

"Meni je lepo da igram za reprezentaciju i uživam u trenucima koje provodimo zajedno. Od hotela, priprema, utakmica, druženja... Lično nisam video sebe da preskačem okupljanja, a sigurno bi mi dobro došlo da sam preskočio dva, tri, cetiri okupljanja zbog mog tela i karijere, da sam se posvetio tada malo više sebi. Ali opet, izabrao sam ovo što jesam i ne želim da pridajem neki poseban značaj tome što sam igrao ili ne, jer je moja odluka i stojim iza nje, kao i svako za sebe", rekao je Teodosić u intervjuu za Možart sport.

Srpski plejmejker upitan je i da li ga mlađi saigrači pitaju oko toga kako postiže sve.

"Ne, ne pitaju, niti pričamo preterano o tome. Moja generacija, godinu-dve stariji i mlađi, imaju to usađeno u sebi iz mlađih kategorija da je reprezentacija pod obavezno. Možda grubo zvuči, ali jeste tako. Nemaš pravo da kažeš da nećeš da igraš, možeš samo da se povučeš kao Stefan Marković što je učcinio zbog povrede. Ne može da se razmišlja da li hoću ili neću".

Pred svako okupljanje reprezentacije uvek je tema ko može, a ko ne da se odazove, ima li izgovora ili ne, a Teodosić je upitan kako sve to utiče na njega.

"Moje mišljenje se godinama menjalo po pitanju toga. Pre svega, svima treba ostaviti izbor, nikoga ne treba terati da igra. Ovo je lični stav, lični izbor. Ako si tu, dobrodošao si, ako nisi, u redu. To je tvoj stav. Nismo mi ti koji treba bilo kome od igraca koji ne dođu ili imaju nekih problema da govore bilo šta", kaze Teodosic i dodaje:

"Ne treba ni javnost na loš način da prihvata sve to. I nama je teško kada neko ne dođe. Svako ima dovoljno dobar razlog da ne bude tu i mi treba samo da se pomirimo s tim, pa da se nadamo da će taj neko da se pojavi naredne godine".

Osvrnuo se Teodosić i na izostanak Nikole Jokića iz reprezenatcije.

"Ne mogu da govorim iz Jokinog ugla, jer nisam u njegovoj koži. Nisam imao priliku da odigram toliki broj minuta i utakmica u jednoj sezoni, nositi celu ekipu... Voleo bih da sam mogao da osetim i to. Siguran sam da je on dobro razmislio i doneo konačnu odluku za koju smatra da je najbolja po njega. Između ostalog i po tim. Ako je Jokić spreman 100 odsto, onda smo mi na deset stepenika iznad, bolji. Ako imamo Jokića koji je na 50 odsto – nije to to. Nama je potreban Jokić koji je 100 odsto spreman, da li će igrati ove ili sledeće godine, iskreno se nadam da hoće", kaže Teodosić.

"Žao mi je što dosta ljudi osuđuje njegovu odluku. Mogu donekle neke stvari da razumem, ali treba da mu pružimo podršku. On je naš ambasador u SAD, neko ko je napravio zasad sjajnu karijeru, treba da ima podršku svih nas i cele nacije", zaključio je Tedosić.