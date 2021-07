ŽARKO PASPALJ PROGOVORIO O NIKOLI JOKIĆU: Vređaju ga oni koji ne vole sport!

Nikola Jokić je za samo sedam dana u Srbiji prošao put od najvoljenije do najomraženije osobe. Žarko Paspalj, i sam vrhunski košarkaš, potpuno je na strani Jokića.

- Mi smo fascinantni. Sedam dana pre toga je proglašen za MVP NBA. Prvi naš kome je to pošlo za rukom. Kovali smo ga u zvezde isto kao što Đokovića kujemo kad osvoji neki turnir. Sedam dana posle toga je doneo odluku da ne igra za reprezentaciju. A onda salva uvreda i svega, što mi često radimo. To su karakteristike ljudi koji ne vole sport. Tih koji u sedam dana mogu da promene mišljenje. Jokić je naš ponos, on ima 26 godina i treba da bude stožer reprezentacije. Nemojte glupim komentarima da čoveka gurnemo u stranu. Ovaj primer je možda najbolji koliko mi nemamo ideju i koji su naši parametri kada je u pitanju naš sport - bio je oštar Žarko Paspalj.