BRAVO, LAVICE! Naše košarkašice savladale ekipu Kanađanki! Zlatne devojke GAZE KA MEDALJI! Koliki uspeh Srbije u jednom danu

Košarkašice Srbije kreću u pohod na olimpijsku medalju!

Košarkašice Srbije savladale su danas ekipu Kanade na Olimpijskim igrama u Tokiju, rezultatom 72:68.

Izabranice Marine Maljković su bile sjajne od samog početka i savladale ekipu Kanađanki. Naše devojke su imale potpunu kontrolu i prvo poluvreme završile rezultatom 36:28.

Najefikasnija u prvom poluvremenu bila je Tina Krajišnik sa 9 poena, Sonja Vasić ima 8, a Ivon Anderson 7, a Crvendakić 5. Dodalea je 3 poena Ana Dabović, 2 Jelena Bruks i 2 Dragana Stanković.

I drugo poluvreme prošlo je, barem u početku, idealno za naše zlatne devojke!

U poslednjih nekoliko minuta gledali smo pravu dramu. Naše devojke došle su do +7 posle trojke Ane Dabović na oko dva i po minuta do kraja meča, ali su Kanađanke polako, ali sigurno topile prednost sve dok nisu došle do šanse da u poslednjih 15 sekundi trojkom dođu i do dodatnih pet minuta. Naše dame su tada napravile prekršaj nad Šajnom Pelington, što se ispostavilo kao veoma dobra odluka, pošto je ova košarkašica pogodila samo jedno bacanje od dva, a Dabović je na drugoj strani bila sama u kontri i stavila tačku na sva dešavanja.

Košarkašice su, inače, debitovale na Olimpijskim igrama, a prvi rival bila im je upravo Kanada.

U našoj grupi su još Španija, koja je pobedila Južnu Koreju.