'DA JEDNA MALA SRBIJA POBEDI KINU... TO OSTAJE ZA SVA VREMENA!' Od Marine da uče svi treneri - 'Mi nismo alibi grupa!'

Selektorka košarkašica Srbije bila je prezadovoljna nakon plasmana u polufinale Olimpijskih igara.

Srbija je ponovo oduševila plasmanom u polufinale Olimpijskih igara!

Naše sjajne košarkašice nedavno su postale šampionke Evrope, potom je bilo problema sa korona virusom, pa i igrom u prvoj fazi turnira, međutim kada se "lomilo" - pokazale su zašto ih volimo. Srpkinje su pobedile Kineskinje 77:70, zbog čega je bilo suza radosnica Ane Dabović, kao i "progutanih knedli" Sonje Vasić.

Nije lako bilo ni Marini Maljković, ali uspela je ponovo da "poveže" tim i iznenadi favorizovanu Kinu, a medijima je kazala da je ponosna na svoje košarkašice.

"Imale smo ogromnu želju da dokažemo ono naše - da ovo nije naša poslednja reč. Igrali smo ružnu košarku, gubili utakmice, ali to nismo mi. Zajednitštvo nas je krasilo, ali teško je zaista u Tokiju. Olimpijske igre su psihološki najtaže takmičenje ako dolaziš sa medaljom, pa imala je Sonja kovid... Nismo mi alibi grupa, nismo kukali, one znaju da ja verujem do kraja u njih i kada igraju ovako - mogu da pobede sve", kazala je Marina Maljković posle meča.

Selektorka naše reprezentacije je rekla da u meču sa Španijom "nismo bili tim" i da se to promenilo, kao i da veruje da se opet pokazalo da pojedinac ne može da pobedi - samo ekipa.

"I sada jedna mala Srbija da pobedi jednu veliku Kinu, to će ostati za sva vremena!", rekla je Marina koja je rekla da je već na zagrevanju osetila da ćemo biti tim.

"Ma i da su izgubile, ovako časno, ja bih im opet čestitala", prezadovoljna je bila Marina pred meč sa SAD ili Australijom.